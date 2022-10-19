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Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:53 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:02

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Antalya’da 16 Ekim sabahı Kaleiçi’nde bir eğlence mekanının önünde iki gurup arsında çıkan silahlı sopalı kavgada silahla ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Çerkez lakaplı Tayfun Dinç (32) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde bir eğlence mekanının önünde geçtiğimiz pazar sabahı daha önceden husumetli iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silah ve sopalar çekildi.

ARAYA GİRDİ

Silahların arka arkaya ateşlendiği olayda Çerkez lakaplı Tayfun Dinç kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada sol koltuk altından vuruldu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Tayfun Dinç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından polis olaya karışan kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Kamera kayıtlarından Tayfun Dinç'i vuran kişinin isminin belirlendiğini kaydeden görevliler yakalanmasının an meselesi olduğunu kaydetti.

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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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