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Giriş Tarihi: 7.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 7.5.2023 10:39

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir’de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen market sahibi 45 yaşındaki Şahan Özmen, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Özmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli B.C. gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İzmir'in Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Kavaklıdere Caddesi, 77 numara önünde önceki gün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şahan Özmen'e ait markete 5 metre mesafede iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, gürültü üzerine marketten çıkan Özmen, kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada yaşanan arbedede Özmen, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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