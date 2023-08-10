Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde gece saatlerinde bir kahvehanede aralarında daha evvelden bir husumet olan Harun Açıkgöz(22) ile H.A(25) tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce kavgayı ayırmak için Emre Yalçın araya girdi. O sırada bıçağı yanuında getiren Harun Yalçın, Emre Açıkgöz'ü göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri durumu ağır olan Emre Yalçın'ı hemen Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Emre Yalçın yaşamını yitirdi. Emre Yalçın'ın husumetli kişileri barıştırmak için bir araya getirdiği ve her ikisi ile de iyi arkadaş olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Harun Açıkgöz kısa bir süre sonra Jandarma tarafından suç aleti ile birlikte yakalayarak gözetim altına aldı. Olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.