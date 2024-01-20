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Giriş Tarihi: 20.1.2024 17:04 Son Güncelleme: 20.1.2024 17:08

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Karabük'te bir gazinoda garsonluk yapan 37 yaşındaki Yaşar Koçak kavgayı ayırmak isterken canından oldu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Karabük merkezde, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde saat 02:00 sularında yaşanılan olayda, iddialara göre G.S. ve oğlu O.S. henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen karşı tarafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S., aracına giderek silahını aldı. Bu sırada kavgayı fark eden ve gazinoda garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar Koçak, iş yerinin önüne çıkarak kavgayı ayırmak istedi.

G.S'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Yaşar Koçak, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koçak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra G.S kaçarken, oğlu O.S., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldaklı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, bugün memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği belirtildi.

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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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