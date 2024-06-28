Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Alanya’da otopark kavgası 1 ölü 2 yaralı

Korkunç olay Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden otopark yüzünden anlaşmazlık bulunan HP. ile Hüseyin Taşer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.P ile oğlu H.P., Hüseyin Taşer ile ağabeyi Mehmet Taşer ve Abdullah Solmaz'a bıçakla saldırdı. Mehmet Taşer kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada kalbinden, karnından ve sırtından bıçaklandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç saldırıda 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan kontrolde evli ve 2 çocuk babası Mehmet Taşer kalbine aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki yaralıda ameliyata alındı.

KARAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayete kurban giden Mehmet Taşer'in su tesisatçısı olduğu oğlu ve Abdullah Solmaz ile birlikte Alanya'ya çalışmaya geldiği öğrenildi. Mehmet Taşer'in oğlu ve çalışanı ile birlikte kardeşi Hüseyin Taşer'in evinde kaldığı öğrenildi. Saldırı anında Mehmet Taşer'in kardeşinin ve çalışanı Abdullah Solmaz'ı saldırıdan korumak için uğraştığı öğrenildi.

ÇALIŞMAYA GELMİŞTİK

Babası Mehmet Taşer'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alanlar arasında olan oğlu Mustafa Taşer babası ile birlikte çalışmak için Alanya'da bulunduklarını söyledi. Kendisinin merdivenlerden daireye çıktığı sırada saldırının meydana geldiğini belirten Mustafa Taşer, "Gürültü sesine aşağıya indiğimde babam, amcam, ve Abdullah Solmaz kanlar içinde yatıyorlardı." dedi. Mehmet Taşer'in cenazesi memleketi Karaman'da ailesi, sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Korkunç cinayet ve yaralamanın ardından kaçan H.P. ve oğlu H.P. polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sanıkların emniyetteki sorgusu sürüyor.

