Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Adana'da 19 yaşındaki Kadri Aslan, Furkan Nuri Ç.'yle (20) sosyal medya üzerinden küfürleşti. Aslan yanına aldığı ruhsatsız tabancayla birlikte Furkan Nuri Ç.'nin yaşadığı sokağa gitti. Gençler arasındaki sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kadri Aslan, Furkan Nuri Ç.'yi ayağından vurarak yaraladı. Silah sesleri duyan Halit Yakacı (61), kavgayı ayırmak istedi ve sokağa çıktı. Kadri Aslan, elindeki tabancayla rastgele ateş ederek kaçmaya başladı. Aslan'ın silahından çıkan mermi Yakacı'nın göğsüne isabet etti. Yaşlı adam hayatını kaybetti, Kadri Aslan polis tarafından yakalandı. Sorgusunda "Kavgayı aralayan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım" diye ifade veren Kadri Aslan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞTİLER

Olay, 23 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kadri Aslan, daha önceden aralarında husumet bulunan Furkan Nuri Ç. ile sosyal medya üzerinden küfürleşip, buluşmak için sözleşti. Aslan, evde ruhsatsız tabancasıyla Furkan Nuri Ç.'nin yaşadığı sokağa gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Aslan, tabancayla Furkan Nuri Ç.'yi ayağından vurdu. Gürültü üzerine sokağa çıkan Halit Yakacı, kavgayı ayırmak istedi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan Aslan, sokaktan çıkarken rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Yakacı'nın göğsüne isabet etti. Yakacı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Nuri Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kadri Aslan'ın, bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Aslan gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Aslan, husumetlisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasını ateşlediğini öne sürerek, "Kavgayı aralayan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.