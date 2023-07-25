Kavgayı ayırmak isterken yeğeni tarafından öldürüldü

Şehitkamil ilçesinin Göztepe Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, sokakta yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler 39 yaşındaki Serpil Temiz'i ağır yaralamış, Temiz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Temiz'in kavgayı ayırmak isterken yeğeni Muhammed Aktaş'ın silahından çıkan kurşunlarla karnından yaralanarak can verdiğini belirledi.

Yaşamını yitiren Serpil Temiz toprağa verilirken, olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Aktaş ise emniyetteki sorgusunda, sokakta birisinin bağırarak küfretmesi üzerine uyardığını ancak küfürlerin kendisine yönelmesi üzerine tanımadığı şahısla aralarında kavga çıktığını iddia ederek, "Bu sırada sokakta yaşanan kavgayı gören halam da aşağı inmiş. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş edince, kavgaya engel olmaya çalışan halam vuruldu. Çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Aktaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.