Kavgayı ayırmak isteyen polisi vurdular

İzmir'in Çiğli ilçesi İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir markette çıkan iki grup arasındaki kavgada bir polis memuru izinli olduğu saatlerde kavgayı ayırmak isterken öldürüldü. Geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında market işletmecileri ile aralarında önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille markete geldi. Araçtan iner inmez iki taraf arasında arbede çıktı. Tam bu esnada orada bulunan Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tarafları sakinleştirmeye çalışırken ateşlenen silahla vuruldu. Şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı.Olayın yaşandığı gün izinli olduğu öğrenilen Temel, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 otomobil ile Bayraklı'da bir oto galeriye araçları bırakarak kaçtıklarını saptadı. Polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde cinayette kullandıkları tahmin edilen silah da ele geçirildi.