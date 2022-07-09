Haberler Yaşam Haberleri KAVURMA TARİFİ | Kurban Bayramında en lezzetli Kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 21:45 Son Güncelleme: 9.7.2022 21:45

KAVURMA TARİFİ | Kurban Bayramında en lezzetli Kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler?

Kavurma TarifiKurban Bayramı’nda hazırlamak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından merak edilerek Kurban Bayramında en lezzetli kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler? Şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan en lezzetli kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

KAVURMA TARİFİ | Kurban Bayramında en lezzetli Kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler?

Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu güzel günde bayram ziyaretine gelen misafirlerine en lezzetli kavurmayı hazırlamak isteyenler "Kavurma Tarifi" ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Kurban Bayramında en lezzetli kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler? Şekllindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KAVURMA NASIL YAPILIR, KALORİSİ NE KADAR, MALZEMELERİ NELER?

En lezzetli kavurma tarifi, yapılışı, malzemeleri ve kalori bilgilerine ilişkin detaylar şu şekilde;



KAVURMA MALZEMELER

  • 1 kg et
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 tatlı kaşığı kekik
  • 2 tatlı kaşığı tuz



KAVURMA NASIL YAPILIR?

Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine sıvı yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.



KAVURMA KALORİSİ NE KADAR?

100 gram et kavurmada 345 kalori bulunmaktadır.


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KAVURMA TARİFİ | Kurban Bayramında en lezzetli Kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler?
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