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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:58

Kavurma tarifi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma yapılışı ve tarifi

Kurban Bayramı’nda kavurma yapmak için kolları sıvayanlar en lezzetli kavurma tarifi arayışına girdi. 9 Temmuz bayramın ilk gününde dana etli kavurmanın nasıl yapıldığı malzemeleri ve püf noktalarıyla öne çıkıyor. Soflarınızın vazgeçilmezi, lezzetiyle tadı damağınızda kalan kavurmanın tarifine haberimizde değindik. Peki Kavurma tarifi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında lokum gibi kavurma yapılışı ve tarifi

Kavurma tarifi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma yapılışı ve tarifi

Mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan kavurma, sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Eti pişirirken püf noktası ise bir gece dinlendirdikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranmasıdır. Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Püf noktaları ve malzemeleriyle en lezzetli kavurma tarifi araştırılıyor. Peki Kavurma tarifi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ve lezzetli kavurma yapılışı!

KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kurban Bayramı'nda soflarınızın vazgeçilmezi, lezzetiyle tadı damağınızda kalan kavurmanın tarifine haberimizde değindik. İşte adım adım kavurma tarifi…

MALZEME LİSTESİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

HAZIRLANIŞI

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

KURBAN ETİNİ PİŞİRMEDEN ÖNCE…

Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.

İç yağı tencerede eritiyoruz. Etlerimizi tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırıyoruz. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 1.5-2 saat pişiriyoruz. Etler yumuşadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Kalan suyu çektikten sonra tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kavurmamız hazır.

Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.

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Kavurma tarifi: Tam kıvamında lokum gibi kavurma yapılışı ve tarifi
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