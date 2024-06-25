Kavurucu sıcakta ‘balya’ mesaisi

Edirne'de çiftçilerin buğdayda hasat mesaisinde sona gelindi. Buğdaylardan geriye kalan saplar ise tarlalarda, traktörlerde bağlı makinelerle, 25 kiloluk balya haline dönüştürülüyor. Balyalar mevsimlik olarak bölgeye çalışmak üzere gelen işçiler tarafından traktörün çekicisine yükleniyor. Hava sıcaklıklarının 35 ile 40 derece arasında değiştiği kentte işçiler ağır balyaların yanında, kavurucu sıcakla da mücadele ediyor. İşçiler, tanesi 15 liradan balya taşıyıp, günde ortalama 4 bin lira kazanıyor.