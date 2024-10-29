Kaya tırmanışında başına taş düşen Alman kadın turist öldü

Almanya'nın Dresden kentinden eşi Lutez ve arkadaş grubu ile birlikte kaya tırmanışı için Antalya'ya gelen Alman Hünersen Köckrtiz 28 Ekim sarihinde saat 14.00 sıralarında kent merkezine 20 kilometre uzaktaki Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve kaya tırmanışı yapılan yerde meydana geldi. Dağcı grup deniz kenarındaki kayaya tırmanmaya başladı. Alman Hünersen Köckrtiz ve eşi Lutez önün önünde tırmanmaya başladı.

30 KİLO AĞIRLIĞINDA KAYA BAŞINA DÜŞTÜ

Tırmanış sırasında yukarıdan kopan 30 kilo ağırlığındaki bir kaya Hünersen Köckrtiz'un başına isabet etti. Başında kask olmayan Hünersen kanlar içinde 15 metre yüksekten yere çakıldı. Eşinin kanlar içinde yere düştüğünü gören Lutez kayalıklardan hemen aşağıya indi. Diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Kaza noktasına karadan ulaşılamadı. Bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kaya tırmanışı için Antalya'ya gelen Alman turist Hünersen Köckrtiz hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Lutez gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE ALMANYA'YA GİDECEK

Antalya'da yapılan otopsinin işlemlerinin ardından Hünersen Köckrtiz'in cenazesi Almanya'nın Dresden kentine gönderileceği öğrenildi. Başından küçük sıyrıklar ile yaralanan eşi Lutez ise cenaze işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Sakinleştirici ile ayakta durabildi. Kazayı görenler düşen kayanın büyük olduğunu dikkat çekti.