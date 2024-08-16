Kaya ‘TOKİ’yi yapacağız’ dedi ve sitem etti: CHP’nin yalanlarının peşine takılıyorlar!

İzmir'in Karabağlar İlçesinde yılan hikayesine dönen TOKİ inşaatı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Demokrasi Üniversitesi'nin yapılacağı alanda TOKİ'nin konut yapmak istemesi sonrası Karabağlar Belediyesi ile arasında başlayan yargı sürecinde belediye kanadından üst üste açılan davalar sonrası inşaat süreci başlamadan durdurulmak zorunda kalınmıştı. 740 vatandaş için kuraların çekildiği süreçte AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya son durumu anlattı.

4 YER BİTTİ KARABAĞLAR KALDI

Karabağlar TOKİ süreci ile birlikte 4 projenin daha başladığını belirten Kaya, "Garip bir hikaye. Başka birisi olsa Karabağlar TOKİ projesini kenara koyardı. Bizim kadar kendi haklarını savunmuyor bu hemşerilerimiz. Ortada bir şey var. Türkiye'nin bu kadar vilayetinde TOKİ nasıl yapıyorsa Karabağlar'da da aynı şekilde yapacak. Aynı tarihte Selçuk, Kemalpaşa, Seferihisar, Aliağa ve Karabağlar var. 5 yerde proje yapımına başlıyoruz. 4 tanesi bitti. Karabağlar kaldı. Niye? Belediyenin açtığı davadan. Plana dava, ihaleye dava. İzmir'deki genel problem, biz yapmak için uğraşıyoruz, anlatıyoruz; ancak CHP'li belediye başkanı "bakanlık sizi kandırıyor, oraya bina yapamayacak" diyor. TOKİ'nin arazisi bu, niye yapmasın? Bunun yarısından büyük kısmını da üniversiteye verdirttik TOKİ'ye. TOKİ kamu kurumu da olsa herkesin hakları var. Siz kendi arsanıza, belediye gelse "bina yaptırmayacağım" dese "niye yaptırmayacağım?" demez misiniz? Sorduğunuzda da açıklama yok. Hemşerilerimiz CHP'nin beyanlarına daha fazla itibar gösteriyorlar bu noktada" dedi.

CHP EZİYETİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUM

TOKİ'nin projeden vazgeçmesi durumunda ilçede yeni konut alanı olmadığını belirten Kaya, "Karabağlar'da TOKİ'nin başka arazisi olmadığı için TOKİ 'ben yapmıyorum' dediği an, bu iş bitti demektir. Biz süreci yaptıracağız. CHP'li belediye başkanının beyanlarına inanılması üzmüştür. Biz onların hakları için çırpınıyoruz, onlar CHP'nin yalanlarının peşine takılıyorlar. Seferihisar'a bitmiş, Selçuk'a, Aliağa'ya, Kemalpaşa'ya git, bitmiş. Bunların da bir kısmında CHP'li belediye var. Geçen Karabağlar Meclisi'ndeki tartışmaları takip ettim. Bizim grup başkanvekilimiz çıkıp iddiaları soruyor, başkan kadın haklarından bahsediyor. Yine videoları soruyor, konunun içinde olan kişileri soruyor; 'Açıklama yapın' diyor, 'Hak, adalet, eşitlik, Türkiye'de hayvan hakları' diyor başkan. Bir belediye başkanının, şahsi bir şirket yöneticisi, meclis üyesi ile ilişkisi iddiası ciddi bir şey. Şeffaf olmak lazım. Seçilirken 'şeffaf belediyecilik' dediler. Daha kendin şeffaf değilsin, meclis üyen şeffaf değil. Biz Karabağlar TOKİ'yi yapacağız. Ancak hemşerimiz de bu konudaki duygusal burukluğumu doğru anlasınlar. Ben onlar için mücadele ediyorum. Benim orada bir yerim yok, akrabalarımın bir yeri yok. Ben CHP eziyetine karşı mücadele ediyorum. Belediye başkanını dinliyorlar" ifadelerini kullandı.