Kayak merkezi kara hasret

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da beklenen kar bir türlü yağmadı. Geçtiğimiz yıl Aralık başında beyaz gelinliğini giyen ve 18 Aralık'ta sezon açılışı yapılan kayak merkezinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sezona ve yılbaşına hazır olan otel ve tesisler bölgesi ile kayak pistlerinin bulunduğu bölgeye kar yağmazken, 6 kilometre uzaklıktaki kayak yapılamayan Sarıalan ve Volfram maden bölgesi beyaza büründü. Uludağ'a çıkan yerli ve yabancı turistler ise şaşkınlık yaşadı.Yılbaşına hazırlanan otel, tesis ve işletme sahipleri geciken kar yağışı nedeniyle üzgün. Zirvenin üzerini kaplayacak bulutları takip eden işletmeciler kar yolu gözlüyor. Meteoroloji'ye göre kar yağışı Uludağ'a hafta sonu gelecek. Cuma günü gece geç saatlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Cumartesi gecesi ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.