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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Kayak merkezlerinde kar sevinci

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Kayak merkezlerinde kar sevinci

Kış turizminin önemli merkezleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kayak için gerekli olan 50 santimlik kar kalınlığına ulaşıldığında sezonun açılacağı ifade edildi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yağan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Karabük Keltepe Kayak Merkezi, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi ve Bolu Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.
KAYSERİ: Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte zirveye yakın noktalarda kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, yağış 2 bin 200 metreye kadar etkili oldu.
BURSA: Gece başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Uludağ'ın yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Yağış, özellikle Oteller Bölgesi'nin bazı bölümlerinde etkiliydi.
KARABÜK: Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Ocak 2020'de hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzeri karla kaplandı.
SİVAS: Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.
BOLU: Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Yetkililer, kayak için gerekli olan 50 santimetrelik kar kalınlığına ulaşıldığında sezonun açılacağını bildirdi.

ILGAZ DAĞI, KAR BEYAZ
"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizesiyle şiir ve şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

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Kayak merkezlerinde kar sevinci
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