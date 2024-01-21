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Giriş Tarihi: 22.1.2024

Kayak merkezlerinde sömestr yoğunluğu

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
ABBAS ÇAKAR
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayak merkezlerinde sömestr yoğunluğu
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezlerinde de yoğunluk başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerine çıkarken, kayak pistleri de dolup taşıyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili ile daha da hareketlendi. Kar kalınlığının 149 santimetreye ulaştığı merkez, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ'da da sömestr tatili bereketi yaşanıyor. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı beyaz cennete yerli ve yabancı turist akını yaşandı.



Otel tesislere yerleşen turistler ile günübirlik zirveye çıkan vatandaşlar kayak pistlerini doldurdu. Vatandaşlar, yoğun sis ve soğuğa rağmen Kayak yapmanın ve karın keyfini sürmeye başladı. Rezervasyonlar, yüzde 80'in üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Erciyes'te sömestr tatili yoğunluğu başladı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Yarıyıl tatilini Erciyes'te geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, uluslararası bir kayak merkezi olan Erciyes`te kesintisiz kayak keyfi sunulduğunu söyledi.

2 METRE KAR VAR
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi de sömestr tatili ile birlikte hareketlendi. İstanbul olmak üzere, Yalova, Sakarya ve Bolu'dan pek çok vatandaşın tatil için ilk tercihi oldu. Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan, bulunduğu konum itibarıyla hem İzmit Körfezi hem de Sapanca Gölü'nün aynı anda izlendiği Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonunda dolup taştı. Otel işletmecisi Adil Üstündağ, "Yaklaşık 2 metreyi bulan kar var. Şu anda 19 pistimizi de açtık. Şu anda otel doluluk oranımız yüzde 70'e ulaştı" dedi.

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Kayak merkezlerinde sömestr yoğunluğu
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