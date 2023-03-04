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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Kayakçıların üzerine çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Kayakçıların üzerine çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Artvın'in Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları'na Erzurum'dan gelen 9 kayakçı, Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan dağ kayağı antrenörleri Mustafa Tekin ile Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan yaralı kayakçılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Tekin'in ekibiyle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılmasında görev aldığı öğrenildi.

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Kayakçıların üzerine çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı
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