Kayaköy Antik Kenti Nerede? Fethiye Kayaköy Tarihi Rum Evleri’ne Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kayaköy Antik Kenti nerede olduğu dikkat çekicidir. Çünkü turizmin incisi olan Fethiye'dedir. Terk edilmiş olan bu yer hayalet köyü olarak da bilinmektedir. Kayaköy Antik Kenti tarihi de zaten bu sıfatın neden konulduğunu anlatır niteliktedir. Yine burası da Fethiye'nin diğer yerleri gibi turizm alanıdır. Turizm alanı olduğundan Kayaköy Antik Kenti'ne nasıl gidilir gibi bir soru dahada fazla anlam kazanır. Ayrıca Türkler tarafından terk edilen bu köyü gezmek için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Kayaköy Antik Kentti giriş ücreti de bu alanda bahsedilmesi gereken bir konudur.

Kayaköy Antik Kenti Nerede?

Bu köy hayalet köy olarak da anılmaktadır. Ayrıca turizm yeri olarak görülmekte ve birçok insanın ziyaret ettiği bir yerdir. Bu köyün çok farklı bir hikayesi vardır. Kayaköy'ün tarihi okunulduğu takdirde bu hikâye daha fazla ilgi çekici olmaktadır. Bu durumda doğrudan insanların Kayaköy'e gitmesine neden olmaktadır. İnsanlar tarafından köyün nerede olduğu yönündeki merak da bu husustan dolayı arttırmıştır. Kayaköy Antik Kenti Muğla'nın Fethiye ilçesindedir.

Kayaköy Tarihi Rum Evleri'ne Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Trakya tarafından gelen Türklerin kaldığı bu köy, bir süre sonra terk edilmiştir. Çünkü Türkler uyum sağlayamamıştır. Eskiden yaşanan bu durum günümüzdeki hayalet köyü, turizme sunmuştur. Bu köye gitmek isteyen bir kişi öncelikle Fethiye'ye gelmesi gerekir. Fethiye'ye gelindiği takdirde Kayaköy'e giden araç her zaman vardır. Bahsedilen yere gelindiğinde gezmek için ücret ödenmesi gerekir. Kayaköy Antik Kenti giriş ücreti ise 20 tl civarındadır.