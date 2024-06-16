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Giriş Tarihi: 16.6.2024 12:43 Son Güncelleme: 16.6.2024 13:05

Kayalıklarda fotoğraf çekme faciası: Baba kızını kurtarırken hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, kayalıklarda fotoğraf çekmeye çalışan genç bir kız denize düştü. Onu kurtarmak için denize atlayan baba hayatını kaybederken, ağabeyi son anda kurtarıldı. Genç kızın durumu ise ciddi.

ABBAS ÇAKAR
Kayalıklarda fotoğraf çekme faciası: Baba kızını kurtarırken hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde arife günü meydana gelen olay, iddialar göre şu şekilde gelişti. Yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiren Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çekmek istedi. Ancak, ayakları kayan genç kız denize düştü. Kızının peşinden denize atlayan baba Mehmet Yavuz ve ağabeyi Ömer Yavuz da güçlü dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kız, ağabeyi ve babası denizden çıkarıldı. 3 kişiye de uzun süre kalp masajı yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.Tüm müdahalelere rağmen, baba Mehmet Yavuz'un hayatını kaybettiği bildirildi. Genç kızın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Kayalıklarda fotoğraf çekme faciası: Baba kızını kurtarırken hayatını kaybetti
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