Kayalıklarda fotoğraf çekme faciası: Baba kızını kurtarırken hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde arife günü meydana gelen olay, iddialar göre şu şekilde gelişti. Yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiren Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çekmek istedi. Ancak, ayakları kayan genç kız denize düştü. Kızının peşinden denize atlayan baba Mehmet Yavuz ve ağabeyi Ömer Yavuz da güçlü dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kız, ağabeyi ve babası denizden çıkarıldı. 3 kişiye de uzun süre kalp masajı yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.Tüm müdahalelere rağmen, baba Mehmet Yavuz'un hayatını kaybettiği bildirildi. Genç kızın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.