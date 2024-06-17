Kayalıklarda fotoğraf sevdası faciaya dönüştü

Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı Sahili, cumartesi günü bir aile dramına sahne oldu. Yaz tatilini ailesiyle birlikte geçiren Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çekmek istedi. Ancak, ayakları kayan genç kız denize düştü. Kızının peşinden denize atlayan baba Mehmet Yavuz ve ağabeyi Ömer Yavuz da güçlü dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç kız, ağabeyi ve babası denizden çıkarıldı. Üç kişiye de uzun süre kalp masajı yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Baba Mehmet Yavuz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.