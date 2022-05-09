Kayalıklardan denize atladı felaketi yaşadı! Korku dolu dakikalar...

Hamsilos'ta ilk kez atladığını ve çıkış yerini bulamadığını söyleyen Yusuf Ünsal, "Ben atladım, ters tarafa yüzdüm çıkış tarafına yüzmedim, bilmiyordum orayı. Oraya kadar yüzünde dalga da ters tepti, kayalara çarptım. O arada nefes de kalmadı, iki buçuk litre su yutmuşumdur yaklaşık. Sonra tekrar ters tarafa yüzdüm, oradan arkadaş çekti kayalıklara doğru aldı beni. Yarım saat cebelleştim, ciğerlerim hala ağrıyor. Hastanede oksijen taktılar, ısıttılar ayaklarıma pansuman yaptılar. Deniz buz gibiydi, kimse girmesin" dedi.