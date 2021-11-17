Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çoban öldü

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte sabah hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklara sığınan hayvanların aşağı inmemesi üzerine kayalıklara tırmandı. Bir anlık dalgınlıkla kayalıklarda dengesini kaybeden Muhammed Onan, kayalıklardan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Yanında bulunan kuzeninin köylülere haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 acil sağlık hizmetleri ekipleri geldi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.