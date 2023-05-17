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Giriş Tarihi: 17.5.2023 01:00

Kayalıklardan düşen genç iki gün sonra yaralı kurtuldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan şahıs, gece geç saatlere kadar gelemeyince ailesi kendi çabasıyla arama başlattı. Bulunamayan şahıs, ihbar üzerine arama başlatan AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden yaralı olarak kurtarıldı

İHA
Kayalıklardan düşen genç iki gün sonra yaralı kurtuldu

Olay, Artuklu ilçesi Kayacan Mahallesi Şeyh Saran kayalıkları bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün doğa yürüyüşüne çıkan ve gece geç saatlere kadar haber alınamayan 28 yaşındaki Hıdır P.'nin ailesi kendi çabasıyla arama yaptı.

Aramalardan sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mardin İl AFAD Müdürlüğü bünyesindeki uzman arama kurtarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kayıp şahsın muhtemelen gittiği söylenilen Şeyh Şaran kayalıklarında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışmalar sonucu kayalıklardan düşerek yaralanan Hıdır P.'ye ulaştı. Yaralı olarak bulunan şahıs düştüğü yerden yapılan çalışmalar sonucunda taşınarak sağlık ekibine teslim edildi.

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Kayalıklardan düşen genç iki gün sonra yaralı kurtuldu
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