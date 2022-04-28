Kayalıklardan düşen genç kurtarılamadı!

Darıca İlçesinde meydana gelen olayda, Ege Üniversitesinde öğrenci olduğu ve Darıca'da ikamet ettiği öğrenilen Barış Toptaş (21), kayalıklardan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

İddialara göre arkadaşlarının bulunduğu Whatsaap grubuna yazarak, helallik isteyen ve kayalıkların bulunduğu bölgede olduğunu söyleyen Toptaş'a bir daha kimse ulaşamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Toptaş'ın telefonda arkadaşlarına yazdığı i bölgeye giden ekipler, cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı