Kayalıklardan düşen kazazedeyi kıyı emniyeti ekipleri kurtardı

Sarıyer Türkeli Feneri Ketendere mevkisinde kayalıklardan bir kişinin düştüğü ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Tahlisiye -1 can kurtarma botuyla kurtarılarak Türkeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışması sonrasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkeli Feneri Ketendere mevkisinde kayalıklardan düşen kazazede kişinin, TAHLİSİYE -1 can kurtarma botuyla kurtarılarak Türkeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndaki sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.