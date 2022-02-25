Haberler Yaşam Haberleri Kayalıklardan düşen orman işçisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:12 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:18

Kayalıklardan düşen orman işçisi hayatını kaybetti

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kayalıklardan düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla Ortaca’da orman yolu yapım çalışmaları esnasında kayalıklardan aşağı düşen orman işçisi Hayati Ercedoğan hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Çaylı Mahallesi yakınlarında orman yolu yapım çalışmaları esnasında geçici orman işçisi 36 yaşındaki Hayati Ercedoğan, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.

Ercedoğan, kendisiyle birlikte yuvarlanan kayaların kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Ercedoğan'ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cenazesi helikopterle alındı.

Köyceğiz Zeytinalanı mahallesinde ikamet eden Hayati Ercedoğan evli ve 2 çocuk babasıydı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Son dakika | Vladimir Putin'den Zelenski'nin çağrısına yanıt: 'Rusya üst düzey müzakereye hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayalıklardan düşen orman işçisi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA