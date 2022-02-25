Kayalıklardan düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Çaylı Mahallesi yakınlarında orman yolu yapım çalışmaları esnasında geçici orman işçisi 36 yaşındaki Hayati Ercedoğan, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.
Ercedoğan, kendisiyle birlikte yuvarlanan kayaların kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Ercedoğan'ın kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle işçinin cenazesi helikopterle alındı.
Köyceğiz Zeytinalanı mahallesinde ikamet eden Hayati Ercedoğan evli ve 2 çocuk babasıydı.