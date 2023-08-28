Kayalıklardan düşen sözleşmeli asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düştü. Operasyon sırasında yaşanan kaza sonucu, Barlık şehit oldu. Bitlis'in İçmeli köyünde yaşayan şehidin babası köy korucu Servet Barlık'a acı haberi yetkililer verdi. Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, bugün saat 16:30'de Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak törenin ardından şehit asker son yolculuğuna uğurlanacak.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Barlık için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.