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Giriş Tarihi: 9.8.2022 10:09 Son Güncelleme: 9.8.2022 10:10

Kayalıklardan düşüp öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde aşçı olarak çalışan Özkan Büyüktepe (40) kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kayalıklardan düşüp öldü

Arkadaşları ile Kiriş sahiline yüzmeye giden evli ve 2 çocuk babası Özkan Büyüktepe ikindi vakti dönüşe geçti.

Dönüş yolunda arkadaşları bir süre ilerleyince arkadaşları Büyüktepe'nin arkalarından olmadığını fark etti. Geriye dönüp aramaya başladılar.

Bir süre sonra arkadaşları Özkan Büşüktepe'nin kayalıklardan Kiriş Sahili'ne düştüğünü gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan incelemenin ardından Büyüktepe'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. Özkan Büyüktepe'nin tek yumurta ikizi kardeşi Özhan Büyüktepe cenazeyi İskenderum veya Erzurum'da toprağa vereceklerini ancak karar vermediklerini bildirdi.

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Kayalıklardan düşüp öldü
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