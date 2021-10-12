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Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:07 Son Güncelleme: 12.10.2021 14:11

Kayalıklardan mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kayalıklardan mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi

Tunceli’de görüntülenen 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi görenleri şaşırttı. Keçi uzun uğraşlardan sonra kayalık alandan çıkmayı başararak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, bir vadinin kayalıklarında kalan 3 ayaklı yaban keçisi gördü. Keçinin kayalıklardan çıkma çabasını görüntüleyen Akyüz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi.

Ekipler, olay yerine gelmeden keçi kendi çabalarıyla kayalık alandan çıkmayı başararak, ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu.

Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada

O anları görüntüleyen Akyüz, "Yaban keçisi muhtemelen kaçak avcıların vurması ya da yaban hayvanı saldırısı sonucu bir ayağını kaybetmiş. Kayalıklardan çıkma çabasını görüntüledim. Çok kez deneyip başaramadı. Ancak en sonunda uygun bir yol bulup mahsur kaldığı yerden kurtulmayı başardı. Keçinin çabasını takdir ettim." dedi.

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Kayalıklardan mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi
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