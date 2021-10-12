Kayalıklardan mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, bir vadinin kayalıklarında kalan 3 ayaklı yaban keçisi gördü. Keçinin kayalıklardan çıkma çabasını görüntüleyen Akyüz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi.

Ekipler, olay yerine gelmeden keçi kendi çabalarıyla kayalık alandan çıkmayı başararak, ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu.

Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada

O anları görüntüleyen Akyüz, "Yaban keçisi muhtemelen kaçak avcıların vurması ya da yaban hayvanı saldırısı sonucu bir ayağını kaybetmiş. Kayalıklardan çıkma çabasını görüntüledim. Çok kez deneyip başaramadı. Ancak en sonunda uygun bir yol bulup mahsur kaldığı yerden kurtulmayı başardı. Keçinin çabasını takdir ettim." dedi.