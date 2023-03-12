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Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:54 Son Güncelleme: 12.3.2023 15:55

Kayanın altında kalan 11 yaşındaki Muhsine hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kayanın altında kalan 11 yaşındaki Muhsine hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek'e bağlı Bayırözü Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen olayda 11 yaşındaki Muhsine Yavuzaslan, evinin çevresinde bulunan ve kayalıklarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada yerinden oynayan tonlarca kaya, küçük çocuğun üzerine devrildi. Durumu fark eden çocuğun ailesi kendi çabalarıyla, çocuğu kayanın altından çıkaramayınca durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, çocuğu kayanın altından çıkararak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayanın altında kalan 11 yaşındaki Muhsine hayatını kaybetti
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