Kayanın altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bozkoyu kırsal mahallesinde meydana gelen olayda merada koyun otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın tarla kenarında bulunan kayaların üzerine çıktı, kayanın yerinden oynamasıyla birlikte yere düşen küçük çocuğun üzerine yaklaşık bir tonluk kaya düştü.
Mahalle sakinlerinin yardımı ile kayanın altından çıkarılan Mehmet Sinan Yaygın ambulansla Siverek Devlet hastanesine sevk edildi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi otopsi için morga konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.