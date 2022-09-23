Haberler Yaşam Haberleri Kayanın altında kalan çocuk öldü
Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:25 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:26

Kayanın altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuk oyun oynarken kayanın altında kalarak feci şekilde can verdi. Cenazesi otopsi için morga konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kayanın altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bozkoyu kırsal mahallesinde meydana gelen olayda merada koyun otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın tarla kenarında bulunan kayaların üzerine çıktı, kayanın yerinden oynamasıyla birlikte yere düşen küçük çocuğun üzerine yaklaşık bir tonluk kaya düştü.

Mahalle sakinlerinin yardımı ile kayanın altından çıkarılan Mehmet Sinan Yaygın ambulansla Siverek Devlet hastanesine sevk edildi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için morga konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT için FLAŞ açıklama! En net tarihi verdi: Sorunlarını çözmek bizim görevimiz
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
Son dakika: A Milli Takım Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi! Milliler evinde Lüksemburg'a takıldı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Meb.gov.tr ile İOKBS TIKLA SORGULA!
Kalyon Holding’ten dev yatırım: 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Cuma mesajları 2022 | Hadisli, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajı seçenekleri ile yepyeni, en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözleri tıkla paylaş!
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB 2022 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için tarih verdi!
Ümit Özdağ atıyor Yunanistan tutuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayanın altında kalan çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA