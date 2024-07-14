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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:48 Son Güncelleme: 14.7.2024 15:52

Kayanın düştüğü araçta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Tunceli’de kayanın düştüğü araçta bulunan ve ağır yaralanan 20 yaşındaki Arda Kadan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada, 23 yaşındaki Deniz Doğan isimli genç kız da hayatını kaybetmişti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kayanın düştüğü araçta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

6 Temmuz günü Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde Onur Turmuş idaresindeki otomobilin üzerine seyir halindeyken kaya düşmüş aracın üst bölümünden giren kaya, 23 yaşındaki Deniz Doğan'ın ölümüne neden olurken, 20 yaşındaki Arda Kadan'ı da ağır yaralamıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadan, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, durumunun kötüleşmesi üzerine Elazığ'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Kadan'ın toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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Kayanın düştüğü araçta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı
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