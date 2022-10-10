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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:26 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:55

Kayaşehir Polonya’nın TVN kanalında tanıtılacak

Polonya’nın TVN kanalında yayınlanan  "Azja Express" adlı programın çekimleri hafta sonu tarihi Kayaşehir’de gerçekleştirildi. Polonya’nın ünlü oyuncu ve şarkıcılarının bulunduğu 6 ünlü çiftin yarıştığı program önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kayaşehir Polonya’nın TVN kanalında tanıtılacak

Polonya'da uzun yıllardır yayınlanan seyahat ve gezi programı Azja Express'in 5. sezon çekimleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Ülkelerin tarihi ve turistik merkezlerinin tanıtıldığı ve Polonya'nın ünlü isimlerinin yarıştığı programın dokunulmaz ve eleme oyunu ise hafta sonu Nevşehir'de bulunan tarihi Kayaşehir'de çekildi.

Kayaşehir'de bulunan tünel, yaşam alanları ve Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde 60 kişilik bir ekip görev aldı. Kapadokya bölgesi ve Kayaşehir'in yanı sıra yörenin el sanatları ürünlerinin de tanıtıldığı program önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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Kayaşehir Polonya’nın TVN kanalında tanıtılacak
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