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Giriş Tarihi: 24.3.2025

Kayaya takılan olta için denize girdi, boğuldu

Kayaya takılan olta için denize girdi, boğuldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde balık tutarken kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize giren kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Coşkun Zambaklı (59), Pırlanta Plajı yakınlarında balık tutmaya çalıştığı sırada kayaya takılan oltasını çıkarmak için denize girdi. Zambaklı'nın denizden çıkamaması üzerine, çevredekiler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerce denizden çıkarılan Zambaklı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Coşkun Zambaklı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kayaya takılan olta için denize girdi, boğuldu
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