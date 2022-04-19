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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:51 Son Güncelleme: 19.4.2022 11:56

8 yaşındaki Nur 12 saat sonra bulundu

BEKİR COŞKUN
DURHASAN ŞAHİN
8 yaşındaki Nur 12 saat sonra bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'den 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonunda sağ olarak bulundu.

Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta 18 Nisan'da gece saatlerinde evinin önünden kaybolan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftinin 8 yaşındaki kızı Nur, Jandarma, AFAD, AKUT, belediye, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonunda sağ olarak bulundu.

Kokuya duyarlı köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız devam ederken 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, aramaya katılan Erdemli Belediyesi'nin personelleri tarafından evinden 2 kilometre uzakta metruk bir binanın merdiven boşluğunda sağ olarak bulundu.

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8 yaşındaki Nur 12 saat sonra bulundu
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