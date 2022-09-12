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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Kaybolan genç ölü bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaybolan genç ölü bulundu
Antalya'da geçen cuma kaybolan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'ın cesedi, motosikletiyle birlikte Antalya-Mersin karayolunun kıyısında bulundu. Asilkan'ın trafik kazası sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Manavgat ilçesinde yaşayan Hakan Asilkan (22), geçen cuma kayboldu. Asilkan'ın cesedi, önceki gün Ulualan mevkiinde yol kenarında bulundu. Motosikleti ise hemen yakındaki çalılıklar arasında bulundu. Asilkan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren jandarma, bölgedeki işyeri ile MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Adli Tıp Kurumu'na oğullarının cenazesini almaya gelen anne Ayşe Asilkan'ın "Yiğidim ben geldim uyan" feryadı yürekleri dağladı.

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Kaybolan genç ölü bulundu
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