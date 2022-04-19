Kaybolan Hüseyin Telli’nin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı

Faili meçhul dosyaları inceleyen cinayet büro masası ekipleri kayıp Telli, dosyasını yeniden mercek altına aldı. Yaptığı araştırmada 6 yıla yakın zamandır kayıp şahıs Hüseyin Telli'nin en son arkadaşı A.G ile birlikte olduğunu tespit etti. Ardından operasyon için düğmeye bastı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği görevlilerince Antalya merkez ve Sinop llerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sinop'ta bulunan A.G ile Antalya'nın Kemer S.D.(29) ile A.Y. (47) Muratpaşa ilçesinde, gözaltına alındılar. A.G.'nin yapılan sorgusunda olay günü şüpheli A.Y. ile birlikte Hüseyin Telli'ye ait Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde bulunan iş yerinde buluşarak alkol almaya başladıklarını söyledi. Hüseyin Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu konu üzerine konuşmaya başladıklarında belirten A.G, Hüseyin'in kendisine hakaret etmesi üzerine ensesine tokat attığını söyledi. Ardından Hüseyin'in bıçakla üzerine yürüdüğünü de belirten cinayet zanlısı A.G. kendisini korumak için Hüseyin'i geriye doğru iteklediğinde Hüseyin'in yere düştüğünü ve elinde bulunan bıçağın göğsüne saplanması sonucu öldüğünü kaydetti.

"BATTANEYİYE SARIP GÖMDÜM"

Yaşananların ardından A.G.'nin cesedi şüpheli S.D.'ye ait aracın bagajında bulunan battaniyeye sararak aracın arka koltuğuna taşıdığını kaydetti. Ardından cesedi Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Kitir mevkiinde bulunan boş araziye gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından gözaltında bulunan A.G. S.D. ve A.Y. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiler.