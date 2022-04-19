Haberler Yaşam Haberleri Kaybolan Hüseyin Telli’nin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı
Giriş Tarihi: 19.4.2022 12:55 Son Güncelleme: 19.4.2022 13:46

Kaybolan Hüseyin Telli’nin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaybolan Hüseyin Telli’nin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı

Antalya’da 5 Temmuz  2016’da kaybolan Hüseyin Telli’nin (26) arkadaşı A.G. (41) tarafından bıçaklanarak öldürülüp ardından ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Faili meçhul dosyaları inceleyen cinayet büro masası ekipleri kayıp Telli, dosyasını yeniden mercek altına aldı. Yaptığı araştırmada 6 yıla yakın zamandır kayıp şahıs Hüseyin Telli'nin en son arkadaşı A.G ile birlikte olduğunu tespit etti. Ardından operasyon için düğmeye bastı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği görevlilerince Antalya merkez ve Sinop llerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sinop'ta bulunan A.G ile Antalya'nın Kemer S.D.(29) ile A.Y. (47) Muratpaşa ilçesinde, gözaltına alındılar. A.G.'nin yapılan sorgusunda olay günü şüpheli A.Y. ile birlikte Hüseyin Telli'ye ait Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde bulunan iş yerinde buluşarak alkol almaya başladıklarını söyledi. Hüseyin Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu konu üzerine konuşmaya başladıklarında belirten A.G, Hüseyin'in kendisine hakaret etmesi üzerine ensesine tokat attığını söyledi. Ardından Hüseyin'in bıçakla üzerine yürüdüğünü de belirten cinayet zanlısı A.G. kendisini korumak için Hüseyin'i geriye doğru iteklediğinde Hüseyin'in yere düştüğünü ve elinde bulunan bıçağın göğsüne saplanması sonucu öldüğünü kaydetti.

"BATTANEYİYE SARIP GÖMDÜM"

Yaşananların ardından A.G.'nin cesedi şüpheli S.D.'ye ait aracın bagajında bulunan battaniyeye sararak aracın arka koltuğuna taşıdığını kaydetti. Ardından cesedi Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Kitir mevkiinde bulunan boş araziye gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından gözaltında bulunan A.G. S.D. ve A.Y. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor! Bir tek orada zorunlu olacak! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı...
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Son dakika: FETÖ’ye yönelik dev operasyon: 99 gözaltı kararı
Son Dakika Haberi: Bakan Bilgin bayram ikramiyesi için tarih verdi! Bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi?
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Yıldız Tilbe ile dalga geçen Şahan Gökbakar’a sosyal medyada tepki yağdı! Konu ciddi makarayı bırak Şahan
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolan Hüseyin Telli’nin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA