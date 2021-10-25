Kaybolan koyun ve keçiler drone’la bulundu

Denizli Çameli'nin Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, koyun ve keçisini otlatmak için dün ormanlık alana götürdü. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde ormanlık alanda hayvanlarının bir kısmını bulamadı. Korkmaz, durumu jandarmaya bildirdi.

Söz konusu ihbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Çameli Orman İşletme Müdürlüğünün drone ekibi ile yaptığı aramada koyun ve keçilerin yerini Elmalı Mahallesi Kepir-İnekbaşı mevkiinde tespit etti. Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. Korkmaz, ekiplere teşekkür ederek, koyun ve keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.