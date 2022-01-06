Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumunda çam ağacının altında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gide ekipler cesedin 17 Aralık tarihinden bulana kayıp olan Mehmet Nur'a ait olduğunu belirledi. Yakınlarına bilgi verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Nur'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan 20 gündür aradıkları Mehmet Nur'un cansız bedenini bulunduğunu belirten yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri ayrıntılı otopsi raporunun ardından Nur7un kesin ölüm nedenini belli olacağını bildirdi. Yakınları ie olayın ortaya çıkartılmasını isteyerek, "Kimseye bir kuruş borcu yoktu. İşinde gücün de insandı. Konu araştırılsın" diye konuştu. Nur'un cansız bedeni Aksu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. .