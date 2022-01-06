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Giriş Tarihi: 6.1.2022 10:28 Son Güncelleme: 6.1.2022 10:33

Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulundu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulundu

Antalya’da 17 Aralık tarihinden bulana kayıp olan oto tamir ustası Mehmet Nur’un (46)  Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Evli ve 3 çocuk babası Nur’un cinayete kurban gidip gitmediği adli tıp kurumu raporunu ardından belli olacak. Eski sanayi sitesinde oto tamir ustası Mehmet Nur, 17 Aralık tarihinde bir anda ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınları Nur’u her yerde aradı. Ancak ulaşamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumunda çam ağacının altında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gide ekipler cesedin 17 Aralık tarihinden bulana kayıp olan Mehmet Nur'a ait olduğunu belirledi. Yakınlarına bilgi verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Nur'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan 20 gündür aradıkları Mehmet Nur'un cansız bedenini bulunduğunu belirten yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri ayrıntılı otopsi raporunun ardından Nur7un kesin ölüm nedenini belli olacağını bildirdi. Yakınları ie olayın ortaya çıkartılmasını isteyerek, "Kimseye bir kuruş borcu yoktu. İşinde gücün de insandı. Konu araştırılsın" diye konuştu. Nur'un cansız bedeni Aksu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. .

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Kaybolduktan 20 gün sonra cesedi bulundu
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