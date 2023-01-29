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Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:30 Son Güncelleme: 29.1.2023 11:45

Otomobille park halindeki araçlara çarpan Kübra ağır yaralandı

Bursa’da otomobiliyle seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü Kübra Öztürk, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Park halindeki araçların arasına dalan genç kız ağır yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Otomobille park halindeki araçlara çarpan Kübra ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolunda seyir halinde olan Kübra Öztürk, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce park halindeki bir kamyonete ardından diğer otomobillere çarparak bir binanın girişine kadar savruldu.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Kübra Öztürk'ü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç kız, Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kübra Öztürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 82 kilometre hız sınırı bulunan yolda otomobilin hız kadranının 102 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

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Otomobille park halindeki araçlara çarpan Kübra ağır yaralandı
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