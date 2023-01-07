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Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:42 Son Güncelleme: 7.1.2023 14:06

Feci kaza onları uykuda yakaladı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı

Diyarbakır’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 1’i bebek 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişi hastanelere sevk edilirken, ifade işlemleri için sürücüler ve muavin gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Feci kaza onları uykuda yakaladı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı

Gaziantep-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü Diyarbakır-Silvan ilçesine bağlı Bağdere köyü yakınlarında baha karşı yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti. Sağa sola savrulmaya başlayan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, otobüste bulunan bazı yolcular kırılan camdan dışarı fırladı. Kazada, Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Görevlilerin müdahalesiyle sıkıştıkları otobüsten çıkarılan 23 yaralı, yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere sevk edildi.

Aralarında bebek ve çocuklarında yer aydığı bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma otobüs şoförleri Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen'i ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ve alınan ilk ifadelerde kaza sırasında yolucuların çoğunluğunun uykuda olduğu belirtildi.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Diyarbakır'da otobüs kazasında hostes koltuğunda hayatını kaybeden 35 yaşındaki Veysel Bünul'un 5 ay önce evlendiği belirlendi.

Aynı kazada yaralı kurtulan Merve Meygil'in ise kızı Asel Meygil ve annesi Seher Meygil ile aynı otobüste oldukları ve hayatını kaybettikleri öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağdere'de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, 2'sinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Feci kaza onları uykuda yakaladı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı
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