Feci kaza onları uykuda yakaladı! 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı

Aralarında bebek ve çocuklarında yer aydığı bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma otobüs şoförleri Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen'i ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ve alınan ilk ifadelerde kaza sırasında yolucuların çoğunluğunun uykuda olduğu belirtildi.