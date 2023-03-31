Haberler Yaşam Haberleri Kayganlaşan yolda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 31.3.2023 12:19 Son Güncelleme: 31.3.2023 12:51

Kayganlaşan yolda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Batman’da yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, karşı yönde seyir halinde olan minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs şoförü olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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Kayganlaşan yolda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Batman- Siirt Karayolu Beşiri ilçe çıkışında meydana gelen olayda, TIR, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, karşı yönden seyir halinde bulunan Halit Alpaslan yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 26 yaşındaki minibüs şoförü Halit Alpaslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk etti. Minibüste yaralı olarak sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayganlaşan yolda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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