Kayınbaba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 19 Ekim'de eve alkollü gelen Osman Efeoğulları yüksek seste müzik dinlemeye başladı. Dikiş öğretmeni olan eşi Öznur Gülten Efeoğulları müziğin sesini kısmasını istedi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırdı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan 4 çocuk annesi eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı.



Osman Efeoğulları

"47 YIL ÇİLE ÇEKTİM"

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Öznur Gülten Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve eziyet çektiğini anlattı. Yıllardır eşinin alkol aldığını ve kumar oynadığını ifade eden Öznur Gülten Efeoğulları, "Boşanmak istediğimde kafama silah dayayıp ölümle tehdit etti. Onu öldürmek isteseydim, beni dövdükten sonra yattığı zaman yapardım" dedi.





Öznur Gülten Efeoğulları

"BİZE HEP ÇİLE ÇEKTİRDİ"

Mahkemede tanık olarak dinlenen kayınbaba Ziya Efeoğulları ise gelininden şikayetçi olmadığını belirterek, "Oğlum alkol ve kumar bağımlısıydı. Bize hep çile çektirdi. Torunlarım annesi gelinim suçsuzdur. Gelinim kocasına saygıda hiç bir zaman kusur etmezdi. Ama oğlum sürekli bahane yokken bile kavga ederdi. Kendisinden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.