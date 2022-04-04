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Giriş Tarihi: 5.4.2022

‘Kayınbabam ölüm fermanımı çıkardı’

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Kayınbabam ölüm fermanımı çıkardı’
Mersin'in Tarsus ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Vedat Çelen'in (27) bir suçtan cezaevine girmesinden sonra kayınpederinin baskılarına dayanamayan Yasemin Balka (26) evden kaçtı. Adana'da parklarda yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi, "Kayınpederim benim hakkımda ölüm emri vermiş. Her yerde beni arıyorlar. Ölmek istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

YARDIM ÇIĞLIĞI...
Vedat Çelen'in geçtiğimiz ay cezaevine girmesinden sonra Yasemin Balka, evde sorunlar yaşamaya başladı. İddiaya göre kayınpederinin baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan genç kadın bir hafta önce evden kaçtı. Gelininin Adana'da olduğunu öğrenen kayınpeder, cezaevine giderek oğluna durum anlattı. Daha sonra her yerde Balka'yı aramaya başladı. Kendisi hakkında ölüm emri verildiğini öğrendiğini öne süren Yasemin Balka, "Kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı söylemiş. Böyle bir şey yapmadım. Şimdi beni öldürmek için her yerde arıyorlar. Üç çocuğum var. Ölmek istemiyorum. Yetkililerin bana sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

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‘Kayınbabam ölüm fermanımı çıkardı’
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