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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Kayınbirader çarptı, kayınpeder öldürdü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kayınbirader çarptı, kayınpeder öldürdü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sırasögüt Mahallesi'nde dün akşam eşi Halil Ağbaş ile tartışan Gönül Ağbaş, babasının evine gitti. Gönül Ağbaş, babası İsmail Demir'e eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Duruma öfkelenen İsmail Demir, eve gelen damadı ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından motosikletle evden ayrılan Halil Ağbaş'ı, kayınbiraderi Beyhan Demir minibüs, kayınpederi İsmail Demir ise otomobille takip etmeye başladı.



Kayınbiraderinin minibüsle arkadan çarptığı Ağbaş, motosikletiyle birlikte tarlaya savruldu. O sırada otomobille gelen İsmail Demir de damadı savrulduğu yerden kalkmaya çalışan Halil Ağbaş'a tüfekle ateş etti. Halil Ağbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Damadını vuran İsmail Demir, kızı ve oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayınbirader çarptı, kayınpeder öldürdü
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