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Giriş Tarihi: 30.4.2024 22:19 Son Güncelleme: 30.4.2024 22:19

Kayınbiraderi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan 1 çocuk babası Samet Gençdal yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kayınbiraderi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurulan Samet Gençdal (23), hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan, 1 çocuk babası Samet Gençdal ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi henüz öğrenilemeyen kayınbiraderi tarafından silahla ateş açılan Samet Gençdal kanlar içinde yere yığıldı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gençdal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençdal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli kayınbiraderin yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kayınbiraderi tarafından silahla vurulan genç hayatını kaybetti
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