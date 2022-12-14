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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Kayınbiraderini öldüren Ayşe, 3 yıldır tecavüze uğruyordu

Konya’da geçen pazartesi günü kayınbiraderi Murat Can Eskici’yi (25) bıçaklayarak öldüren Ayşe Temel’in (39) 3 yıldır kayınbiraderinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kayınbiraderini öldüren Ayşe, 3 yıldır tecavüze uğruyordu

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabaha karşı merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde yaşandı. Ayşe Temel, karşı komşusuna giderek evde bulunan kayınbiraderinin öldüğünü söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine adrese giden ekipler, yatağında bulunan Eskici'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eskici'nin vücudunda 7 adet bıçak yarası tespit edildi. Eskici'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'3 YILDIR TECAVÜZ EDİYORMUŞ'
Cinayetle ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. 3 çocuk annesi Ayşe Temel'in Murat Can Eskici tarafından 3 yıldır tecavüze uğradığı öğrenildi. Eskici'nin çıplak fotoğraflarını çektiği Temel'i, fotoğrafları eşine ve yakınlarına göstermekle tehdit ederek şantaj yaptığı belirtildi. Eskici'nin olay günüde bir öğrenci yurdunda kalorifer bölümünde çalışan ağabeyi H.T'nin de evde olmamasını fırsat bilerek yine Temel'e tecavüz ettiği, genç kadının direnmesi üzerine biri otizmli olan çocuklarına da aynı şeyi yapacağını söyleyip tehdit ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Eskici'nin çocuklarına zarar vermesinden korkan Temel'de Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü.

'AYŞE'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR'
Öte yandan Eskici'nin ailesinin Ayşe Temel'den şikayetçi olmadıkları belirtildi. Eskici'nin daha önce de bir yakınına aynı şeyleri yaşattığı ileri sürüldü. Murat Can Eskici'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Öyle yoruluyorum ki bazen hayattan, kapayınca gözlerimi bir daha açasım gelmiyor inan" sözlerini yazdığı görüldü.
Ayşe Temel ve Murat Can Eskici'nin telefonları siber polisi tarafından incelemeye alındığı öğrenildi

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Kayınbiraderini öldüren Ayşe, 3 yıldır tecavüze uğruyordu
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