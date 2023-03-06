Kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel’e müebbet istendi

Konya'da 3 çocuk annesi Ayşe Temel, geçtiğimiz 12 Aralık akşamı, kendisine 3 yıldır tecavüz ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi bıçaklayıp öldürdü.

Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Eskici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ayşe Temel hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadesine de yer verilen Ayşe Temel, 3 yıl önce cinsel ilişkilerinin başladığını, bu ilişkilerin Eskici'nin zorlaması ve tehditleri sonucu gerçekleştiğini, Eskici'nin yaşanan ilişkiler sırasında kendisine zorla müstehcen videolar izlettirip, kendisine ait çıplak video ve fotoğraflarını çektiğini söyledi. Temel, son dönemlerde Eskici ile ilişkiye girmek istememesi üzerine elinde çocuklarının çıplak video ve fotoğraflarının olduğunu ve bunları internete koymakla tehdit edildiğini, Eskici'nin daha önce başka akrabalarına karsı yapmış olduğu taciz içerikli eylemlerini duyduğundan dolayı evine almak istememesine rağmen eşinin ve kayın babasının ısrarları sonucu eve aldığını söyledi.

'FANTAZİ YAPACAĞIZ DİYEREK ÇEKYATA BAĞLAYIP ÖLDÜRMÜŞ'

İddianamede Temel'in kayınbiraderini nasıl öldürdüğü de ayrıntıları ile anlatıldı. İddianameye göre Temel, bu ilişkiye tahammül edemeyerek Eskici'yi fantezi şeklinde cinsel ilişkiye girme vaadiyle ikna edip ellerini ve ayaklarını çekyata bağladı. Önce kafasına geçirdiği poşet ile boğmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca Eskici'yi karın ve boyun bölgesinden birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Bıçağı poşet içerisine sarıp tuvaletin havalandırma boşluğundan dışarıya attıktan sonra üzerinde bulunan kıyafetleri ve Eskici'yi bağladığı eşarpları da çamaşır makinesinde yıkadı.

'BAŞKA YENGESİNİ VE AKRABASINI DA TACİZ ETMİŞ'

İddianamede, bekar olan Murat Can Eskici'nin Cihanbeyli ilçesinde uzun süre yaşadıktan sonra yurtdışında bulunan diğer ağabeyinin eşine ve başka bir akrabasının da eşine telefon yoluyla tacizde bulunduğundan dolayı aile bireylerince darp edilip, kovulması nedeniyle ilçeyi terk ettiği, bu konuların da üstünün kapatıldığı ifadelerine yer verildi.

SAVCI: 'AYNI EVDE KALMALARINA MÜSAADE EDİLMESİ AHLAKİ VE VİCDANI OLARAK SORGULANMALI'

Cumhuriyet Savcısı iddianamede, 3 yıldır süre gelen cinsel birlikteliğin Eskici'nin tehditleri ve zorlamaları sonucu gerçekleştiğine dair beyanın suçtan kurtulmaya yönelik olup, şüphelinin telefonunda tespit edilen pornografik içerikli videolarında aradaki ilişkinin rızaya dayalı bulunduğunu doğrular nitelikte olduğu, bununla birlikte Eskici'nin daha önce bir kısım akrabasına yönelik üstü örtülen cinsel içerikli eylemlerde bulunması ve uyuşturucu madde de kullanmasına yönelik iddialarına dayalı kriminal kişiliğinin, şüphelinin eşi ve babası tarafından da bilinmesine karşı, bu kişilikteki birinin Ayşe Temel ile aynı ikamette kalmasına müsaade edilmesinin hukuki olmasa dahi ahlaki ve vicdani olarak sorgulanmasının gerekeceğini ifade etti.