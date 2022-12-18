Kayınbiraderini öldüren yenge tutuklandı! 1 gün önce kayınbiraderini takip edip, kullandığı yolda keşif yapmış

SABAH'ın gündeme getirdiği cinayette, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kayınbiraderi Kamil Yanar'a otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olan Menekşe Yanar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen başarılı çalışma sonrası gözaltına alındı.

Yanar'ın kullandığı otomobilde bir tamirhanede hasarlı olarak ele geçirildi. Menekşe Yanar'ın olaydan bir gün önce Kamil Yanar'ı takip edip, yolda keşif yaptığı ortaya çıktı. Bu planını da olay günü hayata geçiren Menekşe Yanar, işe gitmekte olan Yanar'ı takip edip araçla ezerek, olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Otomobilini bir tamirhaneye götüren Yanar'ın, kaza yaptığını ve eşinin haberinin olmadığını, aracın bir gün içerisinde toplanmasını istediği öğrenildi. Yanar'ın aracı soran çocuklarına ise, 'Araç dayınızda. Ankara'ya gidip gelecek' yalanını söylediği tespit edildi.

İfadesinde neye çarptığını bilmediği söylediği öğrenilen Menekşe Yanar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yanar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.