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Giriş Tarihi: 26.6.2024 11:18 Son Güncelleme: 26.6.2024 11:28

Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü

Muğla Menteşe’den Yatağan'a giderek damadı Bahtiyar Öztürk’ü bıçaklayarak öldüren kayınpeder Ergün Göçmen, annesinin evinin kömürlüğünde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü

Muğla Yatağan'da yaşayan Bahtiyar Öztürk (24) ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk'ün eşi, Menteşe'de yaşayan babası Ergün Göçmen'e haber verdi.

Bunun üzerine Göçmen, gece saatlerinde Yatağan'a gelerek dairenin dış kapısını tekmeleyerek içeri girdi. Kayınpeder Göçmen, damadı Öztürk'ü defalarca bıçaklayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Göçmen, Düğerek Mahallesinde annesinin evinin kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü
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